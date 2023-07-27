Почему не женится Никас Сафронов? Добронравов выдал тайну художника

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Полина Долгова
Полина Долгова 60 0

Добронравов рассказал, что Никас Сафронов не женится из-за своей творческой натуры и влюбчивости

Почему не женится Никас Сафронов? Добронравов выдал тайну художника

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Успешный живописец ни разу за всю свою жизнь не предстал перед алтарем. Неужели была та, которая так сильно разочаровала?

Народный художник РФ Никас Сафронов остается завидным женихом в свои 67 лет. Его постоянно окружают красивые женщины. Мужчина не был в законном браке ни разу, несмотря на то, что у него есть пятеро детей от разных возлюбленных.

Прежде, чем признать наследников, Сафронов сделал ДНК-экспертизу. Однако, что касается брака, по его мнению, после него обязательно последует развод и лишние проблемы.

«Начнется дележка имущества: зачем мне это надо? Я хочу оставить свою квартиру городу», — объяснял он свою позицию.

Однако его друг, актер Федор Добронравов считает, что живописец не женится совсем по другой причине. Он объясняет это тем, что Никас — натура творческая, поэтому для того, чтобы у него было вдохновение, ему каждый раз нужна новая муза.

«У каждого своя судьба. Никас — человек влюбчивый, он — великий художник и может поступать так, как считает нужным», — оправдывает актер творческую личность.

В свою очередь, звезда сериала «Сваты» счастливо женат, он прожил с супругой более сорока лет и потому выступает за крепкий институт брака.

«В большей степени люди живут традиционно, в семьях. Во всяком случае, в нашей стране. Я хочу в это верить», — признался актер в интервью PROZVEZD.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Никаса Сафронова рассказал о спорах с отцом.

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