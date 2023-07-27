«Камеру бы пониже опустить»: Климова приняла соблазнительную позу в гримерке
Екатерина Климова показала фото из гримерки в нижнем белье
Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев
Актриса попрощалась со зрителями до осени.
Актриса Екатерина Климова объявила о том, что отыграла последний спектакль в этом театральном сезоне. Женщина поблагодарила зрителей за любовь и поддержку, а также пообещала позже поделиться новым графиком выступлений на осень.
«Обязательно напишу вам ближе к осени где, когда и какой спектакль вы сможете увидеть. Отдохните хорошенько», — пожелала Климова коллегам по цеху.
К слову, свое послание женщина сопроводила серией весьма откровенных кадров, которые можно посмотреть на сайте издания 7Дней.ru.
Звезда в полураздетом виде сделала несколько селфи у зеркала в гримерке. На снимках заметно кружевное нижнее белье. Пользователи решили, что таким образом она решила соблазнить знакомого мужчину, подписанного на ее аккаунт.
Была ли достигнута цель — неизвестно. Но эта фотосессия взбудоражила других представителей сильного пола.
«Хочется посмотреть спектакль с твоим участием»;
«Катя, пощадите нас, сейчас инфаркт случится»,
«Красотка! Камеру бы пониже опустить», — написали мужчины.
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Скорей всего, в ближайшее время артистка бездельничать не будет. В начале лета она уже успела свозить детей на море. Оставшуюся часть теплого сезона она, вероятно, проведет на гастролях или в работе над новыми проектами.
Ранее 5-tv.ru писал, в чем секрет молодости Климовой.
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