Путин рассказал, какие грузы Россия поставляет в Африку

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 17 0

Путин: Россия поставляет в Африку машины, оборудование и химию

Путин рассказал, какие грузы Россия поставляет в Африку

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, из чего состоят российские поставки в Африку. Об этом он заявил на саммите «Россия-Африка».

«Более половины российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химия и продовольствие», — заявил Путин.

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время.

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