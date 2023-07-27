Путин рассказал, какие грузы Россия поставляет в Африку

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, из чего состоят российские поставки в Африку. Об этом он заявил на саммите «Россия-Африка».

«Более половины российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химия и продовольствие», — заявил Путин.

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время.