РФ выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 26 0

Путин: Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом

РФ выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом. Об этом на форуме «Россия-Африка» заявил президент России Владимир Путин.

«Россия выступает за налаживание сотрудничества между ЕАЭС и Африканским союзом», — заявил Путин.

До этого глава государства также заявил, что для России очень важно расширение прямого авиасообщение со странами Африки. Более того, Россия будет и далее, в том числе гуманитарными поставками, поддерживать нуждающиеся страны и регионы.

Сегодня в Санкт-Петербурге глава государства проводит двусторонние переговоры с президентами стран Африки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что РФ рассчитывает на подключение Африканского союза к G20 в ближайшее время

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