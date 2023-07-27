«Карьера сложится»: жена Ивлева о помощи мужа в прохождении кастингов на ТВ

Блогер давно мечтает о карьере на телевидении, даже учится в школе «Останкино».

Блогер Валерия Ивлева уже очень давно мечтает построить карьеру на телевидении, ради этого она даже учится в школе «Останкино». Совсем скоро поклонники увидят ее на экранах, об этом она рассказала в интервью изданию Газета.ру. Что удивительно, звезда ни разу не воспользовалась помощью своего знаменитого супруга.

Несмотря на то, что Константин Ивлев никак не способствовал успешному прохождению его женой кастингов, он все равно всегда с радостью помогает ей морально. Шеф-повар всегда рядом с Валерией и с радостью дает ей советы.

«Здесь все зависит от сил и мотивации — если мое, то карьера сложится», — уверенно сказала блогер.

Ранее 5-tv.ru опубликовал рассказ Валерии Ивлевой, как она пришла к материнству после онкологии.