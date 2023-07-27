Путин допустил создание индустриальной зоны России у Суэцкого канала

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 36 0

Президент выступил с речью на саммите в Санкт-Петербурге.

Путин допустил создание индустриальной зоны России у Суэцкого канала

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Суэцкого канала

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В районе Суэцкого канала вскоре может быть запущена российская индустриальная зона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В Египте, мы вчера с коллегой говорили, с президентом Ас-Сиси, мы обсуждаем и надеюсь, в ближайшее время запустим в районе Суэцкого канала российскую индустриальную зону», — сказал глава государства на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума «Россия — Африка».

Он также выразил надежду, что в 2023 году там начнется строительство производственных мощностей. При этом в перспективе по всей Африке будут экспортироваться выпущенные там товары, заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о начале бесплатных поставок зерна из России в Африку.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходит 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

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