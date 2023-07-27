«Своеобразная жертва»: почему Никас Сафронов ни разу не был в браке

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 47 0

Психолог Защиринская: Никас Сафронов не женится, чтобы не утрачивать творческий потенциал

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; Личный архив Оксаны Защиринской; 5-tv.ru

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Из-за чего художник выбирает внутреннюю свободу?

Народный художник РФ Никас Сафронов остается завидным женихом в свои 67 лет. Его постоянно окружают красивые женщины. Мужчина не был в законном браке ни разу, несмотря на то, что у него есть пятеро детей от разных возлюбленных.

5-tv.ru решил поинтересоваться у психолога Оксаны Защиринской, в чем проблема Никаса Сафронова, это из-за неуверенности в себе или из-за проблем с доверием? Почему некоторые мужчины боятся брака, если можно составить брачный договор?

По словам психолога, финансовый вопрос весьма важен для взрослого мужчины. Художник, который умеет достигать самостоятельно денежного благополучия, безусловно, заинтересован в свободе действий, чтобы его решения не вызывали каких-то сопротивлений, последствий, которые для него будут непредсказуемы.

«То есть это дает такую внутреннюю свободу и гарантию финансовой и психологической защищенности», — объясняет эксперт.

Но если посмотреть на психотип такого мужчины, то финансовые вопросы — это лишь то, что лежит на поверхности.

«Можно предположить, что он относится к такому типу состоятельных мужчин, которые вообще любят внутреннюю свободу», — отмечает психолог.

По словам эксперта, такие люди не любят чувствовать себя в чем-то скованными. Иначе это может повлиять на творчество.

«Вообще вот творческое состояние — это очень сложное понятие. И многие люди, кто не создавал шедевров, с этим синонимом мало знакомы. Это обычно не анализируется. Просто есть человек, который рисует картины», — говорит эксперт.

Но для людей тонкой душевной организации все оказывается иначе. Для того, чтобы быть всегда в определенном настроении и не утрачивать творческий потенциал, такой человек всегда будет сам себя охранять.

«И лучшая защита — это держаться подальше от женщин, тряпок, финансовых разборок, каких-то детей. По сути, здесь художник приносит себя в своеобразную жертву. Он готов полностью отдаться искусству. И поэтому дистанцируется от обычной семейной жизни», — объясняет психолог.

Защиринская подытоживает, что для Сафронова творчество в приоритете, поэтому, чтобы никого не обижать и не обещать, естественно, он договаривается о том, что сохранит за собой «этот приоритет».

Ранее 5-tv.ru писал, что Добронравов рассказал, что Никас Сафронов не женится из-за своей творческой натуры и влюбчивости.

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