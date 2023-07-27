Украинку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Ольгу Харлан отстранили от дальнейшего участия в чемпионате мира по фехтованию. Об этом пишет ТАСС.

До этого спортсменка отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка, выставила вперед шпагу и сказала ей что-то в ответ. К слову, победу одержала Харлан со счетом 15:7 и сразу покинула дорожку. Смирнова все это время ждала своего соперника, но ей пришлось уйти через 45 минут.

Согласно регламенту Международной федерации фехтования (FIE), атлеты обязаны пожать друг другу руки после окончания боя. Только при соблюдении таких условий встреча считается оконченной. Тем не менее, до этого FIE отклонила протест Смирновой, но впоследствии Харлан была отстранена от поединка следующего раунда с болгаркой Йоаной Илиевой.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ до соревнований.