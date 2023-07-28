Стали известны сроки поставок уникальных гаубиц «Мальва» в армию России

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 27 0

«Ростех» завершил испытания первой в истории РФ колесной гаубицы «Мальва»

Стали известны сроки поставок уникальных гаубиц «Мальва» в армию России

Фото: Минобороны РФ

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Чем примечателен этот образец вооружения?

«Ростех» завершил государственные испытания первой в истории России колесной гаубицы «Мальва». Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Гаубица „Мальва“ благодаря колесному шасси способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы», — сказал директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Вскоре, как уточняется, гаубица может поступить на вооружение ВС РФ. Затем ее теоретически могут направить и в зону проведения спецоперации.

Скорострельность орудия превышает семь выстрелов в минуту, добавил Оздоев. Его боезапас состоит из нескольких десятков снарядов.

«Мальва» — 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс на шасси полноприводного автомобиля БАЗ-6610-027 «Вощина» с колесной формулой 8*8 производства Брянского автозавода. Отказ от башни и бронирования места установки орудия снизил вес машины, а это сделало возможным ее транспортировку на самолетах вроде Ил-76.

Ранее 5-tv.ru писал, как новые винтовки «Ростеха» изменят ситуацию в зоне СВО.

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