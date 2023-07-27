«Им я очень благодарна»: с кем разведенная Зара оставляет своих детей

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 74 0

Зара объяснила, с кем оставляет своих детей, когда находится на гастролях

«Им я очень благодарна»: с кем разведенная Зара оставляет своих детей

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Певица воспитывает двоих сыновей —13-летнего Даниила и 11-летнего Максима.

Зара объяснила, с кем оставляет своих детей, когда находится на гастролях. Детали семейной жизни певицы раскрывает издание «Вокруг ТВ».

40-летняя певица воспитывает двоих сыновей — 13-летнего Даниила и 11-летнего Максима, которые появились на свет в браке с Сергеем Ивановым. Супруги поженились в 2010 году, однако их союз не прошел проверку временем, и в 2016 году они развелись. Мальчики остались жить с артисткой.

Зара активно занята развитием своей музыкальной карьеры, поэтому она часто находится на съемках или уезжает на гастроли. Во время ее отсутствия мальчики находятся дома, однако выяснилось, что няня за ними не присматривает. В такие моменты рядом с Даниилом и Максимом находятся их бабушка и дедушка.

«Родители живут вместе со мной. Поэтому, когда я на гастролях или съемках, они проводят все свое время с внуками, за что я им очень благодарна», — отметила Зара.

По словам певицы, она не считает себя строгой матерью, тем не менее, некоторые ограничения в их семье все равно присутствуют, например, касающиеся гаджетов. Артистка старается больше занимать своих сыновей спортом, учебой и живым общением с приятелями и друзьями, чтобы они не проводили бесполезно время в интернете. В выходные дни певица любит устраивать семейный просмотр кино.

Бывший супруг Зары Сергей Иванов также принимает участие в жизни их общих детей. По словам певицы, им удалось оставить все ссоры и обиды в прошлом, наладив дружеские отношения между собой, чтобы быть любящими родителями своих сыновей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зара поздравила россиян с Днем Победы.

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