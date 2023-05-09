Коснулось каждой семьи: Зара поздравила россиян с Днем Победы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 15

Зара поздравила россиян с Днем Победы и призвала помнить подвиги предков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Три прадеда певицы не вернулись с фронта.

Певица Зара поздравила россиян с 9 мая в Кремлевском дворце на концерте, посвященном 78-летию Победы.

«Я хочу, чтобы мы всей страной пели любимые и родные песни. Я хочу, чтобы помнили подвиги наших предков. У меня три прадеда со стороны папы, братья между собой, не вернулись с фронта», — поделилась певица личной семейной драмой с корреспондентом 5-tv.ru.

Зара убеждена, что боль от потери близких во время Великой Отечественной Войны живет практически в каждой семье, поэтому нужно с особым трепетом относится к столь значимому празднику и не забывать подвиги своих предков.

«Я хочу обратиться к ветеранам. Дорогие наши, любимые, родненькие, здоровья вам крепкого! Живите, как можно дольше! Мы так вам признательны, мы так горды вами! Никогда, ничто и никого не забудем!» — с любовью сказала Зара.

Ранее 5-tv.ru писал, что большинство россиян назвали День Победы самым важным праздником.

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