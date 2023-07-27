«Заманил собакой»: незнакомец забрал к себе восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 2 399 0

Пропавшую в Екатеринбурге девочку нашли живой

«Заманил собакой»: незнакомец забрал к себе восьмилетнюю девочку в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / Felix Vogel

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Утром ребенок ушел из дома, но не вернулся.

Как только в Екатеринбурге начали появляться сообщения о пропаже восьмилетней девочки, на поиски выдвинулись волонтеры, проверку начал Следственный комитет. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточнялось, что утром ребенок вышел из дома по улице Латвийской и пропал. Позднее стало известно, что девочку заманил к себе в общежитие незнакомец. Сейчас ее уже нашли и передали маме, сообщил E1.RU доброволец, который принимал участие в поисках.

«Нашли в соседнем доме у мужчины, заманил ее собакой. Девочка была напугана», — рассказал очевидец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Тыве сотрудники МЧС искали пропавшего четырехлетнего ребенка.

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