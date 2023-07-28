МВД Польши предупредило о готовности полностью изолировать Белоруссию

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 34 0

Глава ведомства Мариуш Каминьский заявил, что его страна будет действовать совместно с другими пограничными государствами НАТО и ЕС.

МВД Польши предупредило о готовности полностью изолировать Белоруссию

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Страны НАТО и Евросоюза (ЕС), находящиеся на границе с Белоруссией, готовы ее полностью изолировать. Такое заявление сделал глава польского Министерства внутренних дел (МВД) Мариуш Каминьский на очередном брифинге.

Он подчеркнул, что на любую «серьезную провокацию» приграничные государства дадут совместный ответ — «обдуманную солидарную реакцию».

По словам Каминьского, в Варшаве предельно серьезно отнеслись к высказыванию белорусского главы Александра Лукашенко о желании бойцов из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» побывать на «экскурсии» в Польше. Министр определил это заявление как элемент психологической войны и назвал его вульгарным. И добавил, что если партнерам из НАТО и ЕС изоляция покажется верным решением, конкретных действий долго ждать не придется.

«Мы в контакте с Литвой и Латвией, которые также граничат с Белоруссией и находятся под угрозой провокаций. Конечно, есть вариант полной изоляции Белоруссии… Пограничные страны НАТО и ЕС, такие как Польша, Литва и Латвия, — мы будем действовать вместе», — заключил Каминтский.

Слова Лукашенко об «экскурсии» связаны с перебазированием вагнеровцев в Белоруссию. Об этом стало известно в июле, официальное заявление сделали представители местного министерства обороны. На встрече с российским лидером Владимиром Путиным белорусский коллега пожаловался, что устал от ЧВК «Вагнер». Мол, они очень хотят побывать в Варшаве и Жешуве, где расположена база (перевалочный пункт) для военных поставок в Киев.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин указал на планы польских властей относительно территорий Украины.

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