Первая свадьба и роль мечты: обнародованы малоизвестные факты из жизни Высоцкого

Легендарный актер, поэт и музыкант скончался 25 июля 1980-го, ему было 42 года.

Актер, поэт и исполнитель собственных песен Владимир Высоцкий умер 25 июля 1980 года, ровно 43 года назад. Самому артисту было 42. Память старше покойного уже на год, и близкие, поклонники и журналисты вспоминают истории из жизни и славе, болезни и трагедии, легенды и сплетни. РИА Новости опубликовало малоизвестные факты из его непростой судьбы.

Первая жена Высоцкого Иза вспоминала в интервью, как он любил своих друзей и шумные компании. После мальчишника накануне свадьбы он пришел домой «уставшим» и сообщил, что пригласил всех. Кого именно, не вспомнил, а только повторил супруге: «Изуль, я всех пригласил».

Артист был рядом с близкими коллегами и в трудные минуты. Например, уговорил Станислава Говорухина дать роль в фильме «Место встречи изменить нельзя» Всеволоду Абдулову. Тот после серьезной аварии и травмы головы не запоминал текст, из-за чего едва не лишился профессии.

Немногие знают, что героя Высоцкого в картине «Интервенция» 1968 года озвучивал Алексей Булдаков, известного по «Особенностям национальной охоты». Филь пролежал на полке до 80-х годов, на экраны он вышел уже после смерти исполнителя главной роли. Часть эпизодов не удалось восстановить полностью, сильно пострадал звук. В этих фрагментах покойный актер и говорит голосом Булдакова.

Высоцкий прославился не только ролями в кино, их, впрочем, на счету без малого полсотни. Он писал песни и сам исполнял их на концертах. Эти песни знали во всем Советском Союзе, в каждом доме они звучали регулярно, во многих звучат до сих пор. Интересный случай произошел однажды на посиделках у актрисы Людмилы Гурченко. Она болела, Высоцкий навестил, не забыл захватить с собой гитару.

В какой-то момент, уже за полночь, артистка удивилась, что соседи не стучат в дверь и не требуют тишины. Она попросила дочь Марию посмотреть в окно, выяснить, дома ли скандальные жильцы, которые вечно стучат в стену. И услышала в ответ: «Мама! У всех в доме открыты окна! И у всех горит свет!».

По официальной версии Владимир Высоцкий умер во сне. Одни эксперты утверждали, что от удушья из-за злоупотребления седативными средствами, другие называли причиной инфаркт миокарда. Вскрытие не проводили, такова была воля родственников актера, во врачебном заключении указали острую сердечную недостаточность. Всеволод Абдулов обратился за помощью к Иосифу Кобзону, и тот сумел добиться захоронения на Ваганьковском кладбище, оно состоялось 28 июля 1980 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео одной из последних репетиций Высоцкого.