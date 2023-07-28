Не могу или не хочу? Как правильно отказать другу в просьбе дать в долг денег

Какой существует пример правильного ответа, который не обидит просящего?

Зачастую в жизни появляются такие приятели, которые чаще всего просят занять деньги в долг и только. Что делать, если люди систематически просят деньги, когда у вас самих дырка в кошельке? Об этом 5-tv.ru решил поинтересоваться у психотерапевта Ирины Ульяновой.

Как отказать близкому другу так, чтобы он не обиделся? Начнем с того, что нужно подготовить хорошую формулировку, которая будет, с одной стороны, про эмоциональную близость, а, с другой, обозначит ограничения и позицию относительно материальной поддержки.

«Формулировка может быть примерно такая: „Я вижу, что прямо сейчас тебе нужна помощь и поддержка, но, к сожалению, прямо сейчас я не могу помочь тебе физически и материально. Я могу поддержать тебя только эмоционально и психологически, если для тебя этого будет достаточно“», — приводит пример эксперт.

Такие слова помогут разделить проблему и показать свое участие в жизни относительно этого человека. При этом, не включатся финансово собственными материальными ресурсами.

Что же еще важно, помимо формулировки?

Важно не забывать чувствовать собственную внутреннюю опору.

«Конечно же, человек может впасть в абсолютно разные состояния, если ему откажут. Например, вы долго ему помогали, постоянно давали в долг, и он привык, что это нормально, что он может на вас опираться, как на костыль. А тут внезапно — земля из-под ног уйдет и где же он возьмет деньги? Он будет в состоянии фрустрации, не понимая, что происходит», — комментирует эксперт.

Реакция человека может быть непредсказуема. Есть вероятность, что просящий начнет орать, плакать, манипулировать. Или же просто-напросто отстранится. Важно помнить, что эта ситуация происходит не по вине того, кто отказал.

«Человек впал в аффект и он испытывает очень сложные чувства. Попробуйте относиться к этому милосерднее, с сочувствием. Постарайтесь не потерять в моменте уважение к этому человеку. И верьте в то, что он справится самостоятельно, без вашей помощи. Ваша внутренняя опора в том, чтобы делать то, что хотите именно вы», — объясняет психотерапевт.

Важно не забывать, что у самой личности есть ответственность перед собой — обеспечивать свои материальные, физические и эмоциональные интересы.

«Это право, данное вам по рождению. Конечно же, близость важна, но если она покупается только ли за материальную поддержку, то вряд ли это стоит того, чтобы ее сохранить», — заключает Ирина Ульянова.

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