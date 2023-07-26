«Не ставьте на себе крест»: как женщине принять страшный диагноз «бесплодие»

Какие важные шаги помогут справиться с осознанием того, что родить уже больше не суждено?

С диагнозом «бесплодие» сталкивается каждая пятая женщина, статистически это 20%. И, конечно же, это высокие показатели. 5-tv.ru решил поинтересоваться у психотерапевта Ирины Ульяновой о том, как быть тем женщинам, которые биологически не могут стать мамами.

«Мне хочется сказать, если вы столкнулись с эти диагнозом, знайте, что вы в этом не одиноки. И очень большое количество женщин проживают подобную ситуацию» — комментирует эксперт.

Но как принять такое тяжелое событие? Этот вопрос возникает особенно у тех, кто сильно желает испытать радость материнства.

По словам эксперта, самое главное — дать себе возможность отгоревать, выплеснуть эмоции.

«Можно поплакать, покричать, потопать ногами, пожаловаться на несправедливость жизни», — говорит психотерапевт.

Важно не ограничивать свои чувства.

«Найдите себе безопасное пространство, где можно себя отпустить. Может быть, это будет в кабинете психолога или с какой-то теплой, бережной подругой. Таким образом вы сможете по-честному просто вылить из себя все сложные чувства, которые у вас накопились», — объясняет Ульянова.

Второй важный шаг, который необходимо сделать — это, конечно же, поговорить со своей второй половинкой о совместном будущем.

«Обсудите насколько вы оба готовы продолжать эти отношения, понимая, что детей естественным путем, скорей всего, у вас не будет», — подчеркивает врач.

Несмотря на то, что пара создается, потому что двое людей просто любят друг друга. Но для некоторых такая ситуация может оказаться важным «пунктиком», поэтому они готовы пойти на разрыв отношений.

«Не обесценивайте себя, как женщину, если ваш партнер решил идти каким-то другим путем, а по-честному посмотрите на это, как на выбор другого человека. Отнеситесь к этому с уважением и отгорюйте уже свои сложные чувства по поводу разрыва», — говорит психотерапевт.

Если же вы примите решение быть вместе, то не ругайте себя и не ставьте на себе крест. Не вините никого в том, что у вас нет детей. Помните, что это ваш совместный выбор - сохранить отношения.

Третий пункт — подумайте, каким образом вы хотите оставить наследие.

«Быть может, это профессиональная реализация, творчество или же вы начнете помогать каким-то другим людям. Например, станете опекуном какого-то благотворительного фонда или приюта для животных. Или же возьмете ребенка из детского дома. Найдите свой способ реализовать эту потребность внутри себя самым наилучшим образом», — рекомендует Ульянова.

И четвертый пункт — найдите место чуду.

«Дайте возможность жизни вас удивить, потому что, возможно, проходя этот путь, вы обнаружите что-то невероятно важное внутри себя или в мире. То, чего без этого пути, вы бы не обнаружили», — подытоживает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что важно знать о процедуре ЭКО и можно ли выбрать пол ребенка.