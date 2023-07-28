Путин: ситуация в Африке остается нестабильной из-за колониального наследия

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 24 0

Российский лидер подробно объяснил, как «наследство», которое оставили Африке западные страны повлияло на страну и ее будущее.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer; 5-tv.ru

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Подавляющее большинство проблем Африки возникли из-за тяжелого постколониального наследия, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании с главами африканских делегаций во время второго дня саммита «Россия — Африка».

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство», — заявил Путин.

Он добавил, что все это — тяжелое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», который проводили в Африке западные метрополии.

Российский лидер отметил, что Россия готова предоставить свою помощь для того, чтобы искоренить все эти проблемы.

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