ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 44 0

Балицкий: при ударе ВСУ кассетными боеприпасами по Токмаку погибла женщина

ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак

Фото: Reuters / CLODAGH KILCOYNE

Читайте нас в: Дзен Новости

Был ранен местный житель, которого уже госпитализировали.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Токмаку Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака», — заявил Балицкий.

Также он добавил, что в результате инцидента загорелся жилой дом и погибла женщина. Кроме того, был ранен еще один местный житель, которого уже госпитализировали.

По последним данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили вторую ракету, а третий боеприпас не разорвался. Сейчас саперы приступили к уничтожению снаряда с помощью контролируемого подрыва.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Донецк оказался под обстрелом ВСУ.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.02
-0.03 100.22
0.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

13:14
Ида Галич: Если ты понял, в чем урок, отпусти учителя
13:14
Путин раскрыл сумму списанных странам Африки долгов
13:07
«Я виновата, довела»: Асмус отреагировала на критику того, что абьюз — это модно
12:55
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
12:48
«Ошибка за ошибкой»: как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии
12:43
Путин призвал вернуться к строительству предприятий в Африке

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого
«Дети — это мои учителя»: как Юта поменяла свое отношение к жизни
Несокрушимая САУ «Нона»! Лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео