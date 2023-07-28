Донецк оказался под обстрелом ВСУ
Повреждения получили гражданские объекты.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru
Донецк вновь оказался под обстрелом ВСУ. Ночью боевики открыли огонь по Киевскому району города. Ранения получили пожилые мужчина и женщина. Взрывы раздавались и в Шахтерске. Несколько боеприпасов разорвались недалеко от центра.
Как сообщают очевидцы, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. А вот кадры которые появились в соцсетях — автор говорит, что загорелись жилые дома.
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