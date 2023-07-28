«Я всегда рядом»: Билан опубликовал фото любимой девушки

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Полина Долгова
Полина Долгова 26 0

Дима Билан трогательно поздравил младшую сестру с днем рождения

«Я всегда рядом»: Билан опубликовал фото любимой девушки

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Дима Билан оставил трогательное послание у себя в блоге.

Популярный российский певец Дима Билан добился большого успеха в творческой карьере. После победы на международном песенном конкурсе «Евровидение-2008» музыкант получил широкую славу не только в России, но и за ее пределами, сообщает издание dni.ru.

Несмотря на то, что заслуженный артист России может похвастаться многомиллионной армией фанаток, в личной жизни 41-летней звезды не все так гладко. Билан до сих пор не женат, официально не имеет детей, и даже какие-то романы остаются вне поля зрения общественности.

Однако на днях мужчина опубликовал в соцсетях фотографию любимой девушки. Ею оказалась младшая сестра артиста — Анна Белан, постоянно проживающая в США.

Старший брат поздравил 28-летнюю родственницу с днем рождения и осыпал трогательными пожеланиями.

«Я всегда рядом», — подчеркнул знаменитость.

Их совместный снимок понравился подписчикам, они также присоединились к поздравлениям в социальных сетях.

«Так похожи!»;

«Обожаю фото, где вы вместе! Родные наши! Чувствуется всегда любовь и поддержка»;

«С именинницей, Дима!» — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан впервые показал крестника.

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