«Я всегда рядом»: Билан опубликовал фото любимой девушки
Дима Билан трогательно поздравил младшую сестру с днем рождения
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Дима Билан оставил трогательное послание у себя в блоге.
Популярный российский певец Дима Билан добился большого успеха в творческой карьере. После победы на международном песенном конкурсе «Евровидение-2008» музыкант получил широкую славу не только в России, но и за ее пределами, сообщает издание dni.ru.
Несмотря на то, что заслуженный артист России может похвастаться многомиллионной армией фанаток, в личной жизни 41-летней звезды не все так гладко. Билан до сих пор не женат, официально не имеет детей, и даже какие-то романы остаются вне поля зрения общественности.
Однако на днях мужчина опубликовал в соцсетях фотографию любимой девушки. Ею оказалась младшая сестра артиста — Анна Белан, постоянно проживающая в США.
Старший брат поздравил 28-летнюю родственницу с днем рождения и осыпал трогательными пожеланиями.
«Я всегда рядом», — подчеркнул знаменитость.
Их совместный снимок понравился подписчикам, они также присоединились к поздравлениям в социальных сетях.
«Так похожи!»;
«Обожаю фото, где вы вместе! Родные наши! Чувствуется всегда любовь и поддержка»;
«С именинницей, Дима!» — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан впервые показал крестника.
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