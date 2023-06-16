«Увлекательные разговоры»: Дима Билан впервые показал крестника

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Рита Миронова
Рита Миронова 25 0

Певец Дима Билан впервые показал восьмилетнего крестника Сашу

«Увлекательные разговоры»: Дима Билан впервые показал крестника

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

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Оказывается, у артиста не один крестный сын, чему удивились его поклонники.

Певец Дима Билан впервые показал публике сына. Правда, не родного, а крестного. И речь вовсе не о наследнике Яны Рудковской и Евгения Плющенко: оказалось, что у артиста есть еще один крестник — тоже по имени Саша.

«Обеденная прогулка с крестником Сашей, увлекательные разговоры и богатый на смыслы русский язык», — подписал он видео в личном блоге.

На кадрах рядом с Биланом идет светловолосый мальчик в очках и шляпе, за спиной у него находится рюкзак. Известно, что Саше восемь лет, но кто является его родителями, Билан раскрывать не стал.

Подписчики тут же стали интересоваться, сколько у знаменитости крестников.

«Сколько у вас крестных детей? Больше сыновей или дочек?»

«Оказывается у вас крестников много… Это круто!»

«Веселый и интересный у вас ребенок, ваш крестник Саша. Так смотреть на вас приятно!» — написали подписчики звезды.

Родных детей у звезды нет — за 41 год он не обзавелся семьей, хотя серьезные отношения были.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Билан уже два года ходит к психологу.

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