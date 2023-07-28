«Ошибка за ошибкой»: как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 16 0

Путин: к кризису мировой экономики привела недальновидная политика стран Запада

«Ошибка за ошибкой»: как Запад разрушил мировую экономику в период пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Zheng Huansong

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К мировому кризису привела череда ошибок.

Президент РФ Владимир Путин в ходе в своего выступлении на втором дне саммита «Россия-Африка» уделил внимание вопросу продовольственной политики.

«Сложности в продовольственном и на энергетическом рынке возникли не вчера и не из-за ситуации с Украиной. Они начали возникать в ходе борьбы с пандемией коронавирусной инфекции, когда многие страны, в том числе индустриально-развитые страны, закрывая предприятия по санитарным соображениям, вынуждены были соответствующим образом поддерживать свое население», — заметил российский лидер.

Это привело к тому, что в итоге многие страны, в частности США, провели эмиссию. Напечатанные деньги начали направлять на то, чтобы скупать продовольствие на мировых рынках. Из-за этого взлетели цены на товары, объяснил Путин.

Еще один недальновидный шаг Запада — переход к «зеленой энергетике», когда многие страны не имея оснований полагаться на альтернативные источники энергии, многие страны Европы начали пренебрегать углеводородами.

«Все это привело к росту энергетических ресурсов. В конечном итоге это отразилось на стоимости удобрений. Это одна ошибка за другой. Фундаментальные вещи, которые перевернули рынки продовольствия, минеральных удобрений и энергетики. Вот, где причина роста цен», — заметил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему скандальные санкции могут «на раз» разрушить гегемонию США.

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