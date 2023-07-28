Минобороны РФ: российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Это произошло в районах Белогоровки, Зайцева, Первомайского и Водяного ДНР.

Минобороны РФ: российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Читайте нас в: Дзен Новости

Военные России отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в районах Белогоровки, Зайцева, Первомайского и Водяного ДНР.

«За прошедшие сутки было нанесено поражение боевикам и технике ВСУ в районах Авдеевки, Константиновки, Северска, Новгородского и Белой Горы ДНР», — говорит Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

16:28
«Важнейшее начинание»: абхазский аэропорт появится на карте мира
16:16
Стала известна причина смерти актера из сериала «Тайны следствия» Андрея Бабенко
16:08
Ковальчук оценил перспективы сотрудничества РФ и Африки
16:00
Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями
15:50
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
15:46
Путин назвал Африку новым центром силы

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
«Кто-то об этом еще не знает»: Анна Асти объяснила, какой должна быть царица
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео