Минобороны РФ: российские военные отразили семь атак ВСУ на донецком направлении

Военные России отразили семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в районах Белогоровки, Зайцева, Первомайского и Водяного ДНР.

«За прошедшие сутки было нанесено поражение боевикам и технике ВСУ в районах Авдеевки, Константиновки, Северска, Новгородского и Белой Горы ДНР», — говорит Конашенков.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак.