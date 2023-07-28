Индия и Бразилия выступили против идеи расширить альянс БРИКС

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Bloomberg: Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о быстром расширении БРИКС

Индия и Бразилия выступили против идеи расширить альянс БРИКС

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Тема:
БРИКС

Индия и Бразилия хотят использовать саммит, чтобы обсудить возможное привлечение новых стран со статусом наблюдателей.

Члены БРИКС Индия и Бразилия выступили против предложения Китая о расширении альянса за счет развивающихся стран. Об этом пишет Bloomberg.

«Индия хочет разработать строгие планы относительно того, как и когда другие страны могут присоединиться к БРИКС без формального вступления в группу», — говорится в сообщении.

Также известно, что в Бразилии очень боятся того, что БРИКС станет, рано или поздно, противовесом Вашингтону и ЕС. А в Индии хотят видеть более четкие правила вступления в БРИКС.

В 2006 году Бразилия, Россия, Индия и Китай создали группу БРИК. ЮАР вступила в нее в 2011 году, тем самым трансформировав в БРИКС (BRICS).

Высокая численность населения стран блока и большие запасы разнообразных природных ресурсов создают большой потенциал для экономического роста, который некоторые из стран блока (Китай, Индия) в последние годы активно реализуют

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов.

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