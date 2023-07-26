Путин: члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов

Тем временем, расчеты в национальных валютах между странами расширяются.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Federation Council of Russia; 5-tv.ru
Члены БРИКС не дружат против кого-то в вопросах финансов. Об этом заявил президент России Владимир Путина на встрече с главой Банка развития союза пяти государств Дилмой Руссеф.
«Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга. Это касается и финансовой сферы», — сказал президент РФ.
Российский лидер также отметил, что расчеты в национальных валютах между странами расширяются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 40 стран выразили желание вступить в объединение БРИКС.
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