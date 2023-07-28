Семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 32 0

Все пострадавшие получили порезы от выбитых стекол.

Семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге. Об этом сообщает МЧС РФ.

По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, всего за медпомощью обратились 15 человек. У всех пострадавших — легкие ранения от стекла, выбитого взрывом.

Как сообщал ранее губернатор, предположительно, причиной взрыва могла стать ракета.

Инцидент произошел около ресторана «Чехов Сад». На месте взрыва образовалась воронка, оперативные службы ведут работу. Место происшествия оцеплено.

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Семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

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