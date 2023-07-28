«Упали в безлюдной местности»: что известно о второй атаке ВСУ по Таганрогу

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 92 0

Минобороны сообщило о второй атаке ВСУ по Таганрогу

«Упали в безлюдной местности»: что известно о второй атаке ВСУ по Таганрогу

Фото: © РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Вторая ракета ВСУ была сбита средствами ПВО.

ВСУ предприняли две атаки по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что вторая ракета ВСУ была сбита средствами ПВО, сделать это получилось в районе города Азов. МО РФ уточняет, что снаряд украинских националистов — переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200.

«Обломки сбитой украинской ракеты упали в безлюдной местности», — уточнили в Минобороны.

Ранее сообщения о взрыве в Таганроге появились в соцсетях. Это также были последствия атаки ВСУ. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Есть пострадавшие, но все получили легкие ранения.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

19:20
В «Росатоме» оценили уровень безопасности на Запорожской АЭС
19:14
В Татарстане зафиксирована вспышка кори
19:00
«Бабы нарожают»: почему командование ВСУ отправляет боевиков на убой
18:47
Мужчина нашел миллион рублей в Москве, но счастлив не стал, а получил «уголовку»
18:45
МИД: РФ оставляет за собой право на жесткие ответные меры после терактов Украины
18:35
Развода не будет: Тарасов и Костенко появились вместе на публике

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
«Моя очередь бесить вас!» — вслед за Прилучным уехала из России и Муцениеце
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео