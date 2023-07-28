Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита

Президент России Владимир Путин и главы стран Африки приняли итоговую декларацию саммита «Россия — Африка».

«Саммит еще раз подтвердил твердый настрой Росси и стран Африки на дальнейшее развитие и поиск новых форм и новых областей взаимовыгодного партнерства. В этом контексте весьма показательно, что по итогам работы принят солидный пакет совместных документов», — сказал глава государства.

Глава государства подчеркнул, что на саммите состоялся содержательный обмен мнениями по всему спектру вопросов стратегического сотрудничества России и стран Африки.

Российский лидер отметил, в первую очередь, одобренную лидерами стран Африки Петербургскую декларацию, в которой зафиксированы стратегические направления развития сотрудничества на долгосрочную перспективу.

Также был утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал Африку новым центром силы.