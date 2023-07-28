Путин назвал Африку новым центром силы

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 28 0

Путин: Африка становится центром силы, с этим придется считаться

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

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Политическая и экономическая роль «черного континента» в мире растет в геометрической прогрессии.

Африканский континент становится новым центром силы, с которым всем придется считаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

«На наших глазах Африканский континент становится новым центром силы. Его политическая и экономическая роль растет в геометрической прогрессии, и с этой объективной реальностью всем придется считаться», — сказал Путин.

В качестве примера российский лидер указал на инициативы африканских государств по вопросам решения украинского кризиса. По словам Путина, это показательно, так как ранее все посреднические миссии были монополизированы странами с так называемой развитой демократией. Теперь же и Африка готова участвовать в решении проблем, находящихся вне зоны ее первоочередных интересов.

«Мы с уважением относимся к вашим инициативам и внимательно их рассматриваем», — заявил Путин, обращаясь к африканским лидерам.

Также российский лидер отметил, что Россию и Африку связывает тесная дружба, основы которой закладывались в середине прошлого века — в то время, когда народы «черного континента» боролись за свою свободу.

Саммит «Россия — Африка» стартовал в Петербурге 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Мероприятие посетили 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как бизнес заключает сделки на саммите «Россия — Африка».

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