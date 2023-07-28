Виктория Боня назвала причину насмешек над ее философией: «Из моих уст это звучит смешно»
Виктория Боня заявила, что хейтеры смеются над ее словами из-за большого эго
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блогер Виктория Боня объяснила насмешки хейтеров в свою сторону. Почему она стала объектом издевок, знаменитость рассказала в личном блоге.
Сейчас Виктория Боня активно учит своих поклонниц осознанности и делится практиками по расширению сознания. Ее личный блог пестрит не только заумными видеороликами, но и негативными комментариями. Причем как со стороны коллег, так и простых пользователей.
«Из моих уст это звучит смешно, что ваши мысли — это не ваши мысли, ваше тело — это не ваше тело. Смешно звучит, да? Потому что эго мешает. Оно настолько большое, что оно не может принимать информацию из уст Виктории Бони», — отметила Боня.
Недавно Боня жаловалась подписчикам на то, что половина жизни уходит на «думания», которые забирают всю энергию и не дают жить здесь и сейчас.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита высмеяла мышление Виктории Бони.
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