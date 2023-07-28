Виктория Боня назвала причину насмешек над ее философией: «Из моих уст это звучит смешно»

|
Виктория Сытник
Виктория Сытник 18 0

Виктория Боня заявила, что хейтеры смеются над ее словами из-за большого эго

Виктория Боня назвала причину насмешек над ее философией: «Из моих уст это звучит смешно»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Блогер готовит очередной марафон. Как к нему относятся интернет-пользователи?

Блогер Виктория Боня объяснила насмешки хейтеров в свою сторону. Почему она стала объектом издевок, знаменитость рассказала в личном блоге.

Сейчас Виктория Боня активно учит своих поклонниц осознанности и делится практиками по расширению сознания. Ее личный блог пестрит не только заумными видеороликами, но и негативными комментариями. Причем как со стороны коллег, так и простых пользователей.

«Из моих уст это звучит смешно, что ваши мысли — это не ваши мысли, ваше тело — это не ваше тело. Смешно звучит, да? Потому что эго мешает. Оно настолько большое, что оно не может принимать информацию из уст Виктории Бони», — отметила Боня.

Недавно Боня жаловалась подписчикам на то, что половина жизни уходит на «думания», которые забирают всю энергию и не дают жить здесь и сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лолита высмеяла мышление Виктории Бони.

+15° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

23:54
Число пострадавших при теракте в Таганроге выросло до 16
23:41
В Белом доме прокомментировали удар ВСУ по Таганрогу
23:28
Виктория Боня назвала причину насмешек над ее философией: «Из моих уст это звучит смешно»
23:14
Путин заявил о намерении обсудить украинский конфликт с лидерами стран Африки
23:01
Пушилин сообщил о ранении восьми человек в Донецке в результате обстрелов ВСУ
22:48
Стало известно о состоянии пострадавших при теракте в Таганроге

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Момент падения обломков ракеты ВСУ в Таганроге — видео
Стали известны подробности состояния здоровья композитора Колкера
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео