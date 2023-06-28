«Новое философское течение»: Лолита высмеяла мышление Виктории Бони

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Рита Миронова
Рита Миронова 48 0

Лолита Милявская предположила, что у Виктории Бони началась деменция

«Новое философское течение»: Лолита высмеяла мышление Виктории Бони

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица с юмором отнеслась к «высокодуховным» постам блогерши и решила подшутить над ней.

Эстрадная певица Лолита Милявская высмеяла философию Виктории Бони, которая активно делится мыслями с подписчиками в личном блоге.

«Новое философское течение „Бонизм“, без „Е“», — написала Лолита в своем Telegram-канале.

К публикации она прикрепила видео, на котором, сидя в гримерке, внимательно слушает «подкаст» Виктории Бони. Та рассказывает про ум и мысли, которые являются инструментом для измерения.

«Ум — это мысль, а мысль — это мера измерения. То есть ум всегда вмешивается. Он всегда что-то сравнивает — одного с другим, вчера-сегодня. Получается, мысль — это инструмент для измерения. Когда мы смотрим на мир, мы измеряем его. Наверное, нужно смотреть, а не измерять его», — вещает Боня из телефона в руках певицы.

Лолита с юмором отнеслась к данным высказываниям и подшутила над блогершей, сказав, что чувствовать себя живым может только человек с деменцией, судя по логике.

Недавно Боня жаловалась подписчикам на то, что половина жизни уходит на «думания», которые забирают всю энергию и не дают жить здесь и сейчас.

Ранее 5-tv.ru писал, почему, по мнению Лолиты, с гениями сложно жить.

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