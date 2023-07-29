🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 29 июля, растущая Луна в знаке Стрелец призывает к решительности. Сегодня вам представится возможность проверить, насколько ваши представления о себе соответствуют действительности. Вам также представится шанс убедиться в собственных деловых качествах. Главное слово дня — «действие». Пришло время осуществлять мечты. Полезно также потренироваться в мастерстве ведения переговоров. Умение найти компромисс будет очень полезным: не думайте, что вы проиграли спор, если пришлось уступить. Главное — каким будет результат вашей договоренности. Думайте о своих и чужих интересах, порадуйте близких и тех, кто нуждается в помощи. Вселенная наградит вас за добро.

♈ Овны

Разочарование также заслуживает места в вашей жизни, как и моменты чистого счастья. Сегодня разочарование хочет сказать вам что-то важное. Оно просит обратить внимание на последствия ваших решений — как и где вы отклонились от своего истинного пути? Не игнорируйте знаки, которые получаете прямо сейчас от Вселенной, высшие силы призывают перестроиться в соответствии с великим планом. Да, и еще одна вещь! Не ждите, что большие изменения произойдут за одну ночь только потому, что вы приступили к действиям. Медленный и неуклонный путь вперед — ваш сценарий на ближайшее время.

Космический совет: следуйте своей мечте и не теряйте надежды.

♉ Тельцы

Кто сказал, что вы не можете иметь все это? Кто сказал вам, что любовь, которую вы желаете и заслуживаете, будет ускользать от вас до конца времен? Нет общих критериев, только ваша воля и ваши решения. Вам ненавязчиво напоминают, что нужно установить высокую планку и быть открытыми для многих способов, которыми Вселенная исполняет ваши желания. Эта глава жизни принесет с собой лекарство любви и лекарство трепетной связи. Вы готовы погрузиться узнать больше о партнере и своих собственных чувствах. Вы понимаете важность растворения барьеров, умения быть собой и оставлять место в сердце для любимого. Чтобы и он мог быть самим собой в вашем присутствии.

Космический совет: вы готовы погрузиться еще глубже в океан близости.

♊ Близнецы

Иногда прекрасная возможность приходит к нам как будто случайно. В других случаях нам нужно брать на себя активную роль и делать то, что необходимо. Итак, делайте то, что необходимо, Близнецы, будь то обновление вашего резюме или звонок другу, с которым вы давно не общались. Целенаправленное действие непременно приведет вас куда-нибудь. Партнерство и романтическая связь со второй половинкой также проявляется в качестве основной темы прямо сейчас. Визуализируйте совместную жизнь вместе с избранником, это благоприятное время, чтобы поделиться своими надеждами и мечтами о будущем.

Космический совет: прямо сейчас главной темой становится ответственность за свою судьбу.

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♋ Раки

То, что вам предлагается прямо сейчас — возможность повысить свой уровень. Чтобы показать себя таким человеком, какого вы представляли в своем воображении. Но чтобы шагнуть в эту новую реальность, вам придется от чего-то отказаться. Вам придется пожертвовать чем-то, что уже послужило своей цели в истории вашей жизни. Начните с долгого пристального взгляда в зеркало, Раки. Оцените шаблоны самоотрицания, за которые вы держались все эти годы. Вы не можете изгнать всех своих демонов за одну ночь. Но вы можете каждый день делать что-то одно, что пугает до смерти, и расти.

Космический совет: в ближайшие месяцы вас ждут серьезные преобразования.

♌ Львы

Внешняя реальность есть лишь отражение внутреннего ландшафта. Другими словами, конфликт не вне вас. В данный момент вы ведете войну против себя. Чтобы найти решение, начните с принятия той части себя, которую вы отвергали на протяжении многих лет. Части, за которую вас стыдили окружающие, Львы. Закрывать глаза больше не получится, вам это и не нужно. Полюбить себя и принять, расти и развиваться в гармонии с собой — значительная доля радости жизни. Помните, тьма присутствует в каждом, как любовь, свет и блеск.

Космический совет: пора принять части себя, которые вы так долго отвергали.

♍ Девы

«Успех — это любить себя, любить то, что ты делаешь, и любить то, как ты это делаешь», — мудрые слова американской поэтессы Майи Энджелоу, с которых можно начать свой день. Вы там, где вы есть, потому что вы проделали необходимую работу и достигли поставленных целей. Итак, пора заявить о своем праве на трон, избавившись от бремени чужих ожиданий. Чем больше вы будете связаны со своим внутренним центром, тем лучше сможете служить другим и исполнять свое предназначение. Не сомневайтесь, вы волшебны и способны творить чудеса! Ваш потенциал огромен, нужно только сделать шаг, Девы.

Космический совет: займите свой трон, вы это заслужили.

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♎ Весы

Ваша история не о боли, трагедии и душевных метаниях. Это история любви, страсти и преданности. Итак, пусть ваша сердечная чакра расширяется от радости, когда вы принимаете горечь как одно из свойств лекарства. Оставляя свое сердце открытым, вы сможете призывать чудеса, которых желаете и заслуживаете. В отношениях с партнером общение станет ключом к восстановлению гармонии и баланса. Разрешите себе говорить о моментах, что причиняют вам боль. Разрешите себе быть уязвимыми. Вселенная кричит вам — безопасно оставаться такими, какие вы есть, Весы.

Космический совет: чтобы исцелить сердце, придется сначала открыть его.

♏ Скорпионы

Божественный план совершенен, Скорпионы. Каждый опыт, который мы привлекаем в нашу реальность, является частью этого божественного плана. Этот опыт предназначен для того, чтобы каким-то образом пробудить нас. Вместо того чтобы застревать в бесконечном цикле «почему», выдохните вопросы и заякорите себя в настоящем моменте. В то же время будьте благодарны за откровения и удары правды, которые вы получаете в минуты молчания. Признание того, что больше не соответствует вашей истине, поможет найти себя в соответствии со своим путем и предназначением.

Космический совет: будьте благодарны за правду, даже если она причиняет боль.

♐ Стрельцы

Ваши вопросы справедливы, у каждого есть причина, каждый сформулирован пройденными испытаниями. Ваши бесконечные вопросы — результат вашего прошлого опыта. Итак, сделайте себе одолжение, вдохните и вернитесь в настоящий момент. Совершите это метафорическое путешествие от головы к сердцу, Стрельцы, избавляясь от страхов и неуверенности. Вы там, где должны быть, и вас любят за всю магию и безумие, которые вы приносите в жизнь. Не бойтесь быть собой и не живите страхом повторить ошибку. Вселенная справедлива, она поможет извлечь урок, не застревая в сожалениях.

Космический совет: быть собой — самое лучшее решение.

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♑ Козероги

Еще один трудный день позади, Козероги! Итак, откройте бутылку вина, которую хранили для особого случая, и вылейте содержимое в бокал. Вы призваны поднять тост за волшебство жизни которое окружает вас в этот момент! Не сомневайтесь, дальше будет только лучше! Этот удивительный период в вашей судьбе также приносит лекарство любви, доверия и спасительной близости. Выдохните прежде чем распахнуть свое сердце и выпустить магию на волю. Принимайте сложности как возможность расти, сосредоточившись на мире и гармонии.

Космический совет: разрешите любви исцелить вас, не отталкивайте ее.

♒ Водолеи

Вдохните и выдохните, Водолеи. Сделайте паузу и наблюдайте за промежутками между вдохом и выдохом. Перейдя в режим наблюдателя, вы сможете осознать: то, что ускользает от вас, никогда не было вашим. Почувствуйте потерю, почувствуйте боль, почувствуйте тоску, если это необходимо. Но не позволяйте тяжелым эмоциям сломить вас. Это все происходит по какой-то причине. Доверьтесь процессу очищения и поверьте, что в данный момент активно освобождаете в своем сердце место для расширения истории своей жизни. Вас ждут чудеса, готовьтесь!

Космический совет: вы не теряете, а освобождаете место для большей радости.

♊ Рыбы

Неважно, что люди говорят, о чем они молчат. Вы пришли сюда, чтобы исследовать вдоль и поперек себя и свое предназначение, полностью изучить свою магию! Итак, Рыбы, найдите в себе силы для этого погружения. Пришло время смело выходить за пределы зоны комфорта и экспериментировать с новым представлением о собственной жизни. Просто напоминание: шрамы — это доказательство совершенных ошибок, а ошибки — это доказательство того, что вы наделены даром стойкости. Дерзайте и ни при каких обстоятельствах не сдавайтесь!

Космический совет: раскрашивайте вне линий, экспериментируйте с новым образом жизни.

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