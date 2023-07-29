Стали известны время и место прощания с актрисой Ниной Дробышевой

Звезда театра и кино, известная по картинам «Чистое небо» и «Два капитана», умерла 27 июля после продолжительной болезни.

Церемония прощания с актрисой театра и кино Ниной Дробышевой состоится 29 июля в столичном Театре имени Моссовета. О дате сообщают представители пресс-службы учреждения культуры в официальном Telegram-канале. На этой сцене Нина Ивановна впервые выступила в 1962 году.

«Прощание с народной артисткой России Ниной Ивановной Дробышевой пройдет в Театре Моссовета в субботу, 29 июля, в 11:00», — сказано в публикации.

Дробышева ушла из жизни 27 июля после продолжительной болезни, ей было 84 года. Коллеги выразили соболезнования родным и близким актрисы, рассказали о ее выдающихся театральных работах, которые вошли в историю. Без преувеличения великим, в том числе, так назвали ее исполнение роли Эдит Пиаф в одноименном спектакле Бориса Щедрина по пьесе Виктора Легентова.

«Потеря невосполнима. Скорбь безмерна. Как и благодарность за подаренные зрителям минуты незабываемых эмоций, за ни с чем несравнимый голос и талант, за трагическую глубину и внутренний свет», — писали об артистке.

Нина Дробышева сыграла в десятках фильмов, самые известные среди них — «Чистое небо», «Два капитана», «Улица полной неожиданности». Последний сериал «Волк», в котором играла артистка, вышел на экраны в 2020 году. Она окончила театральную студию при Ленинградском ТЮЗе, во время учебы работала в труппе этого учреждения, а после заняла свое место на сцене театра имени Моссовета.

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