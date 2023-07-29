Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 18 0

Воздушное судно разбилось во время учений. В настоящее время проводится поисково-спасательная операция.

Четыре человека пропали без вести при крушении военного вертолета в Австралии

Фото: www.globallookpress.com / Moritz Frankenberg

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Военный вертолет потерпел крушение на северо-востоке Австралии, четыре человека пропали без вести. По данным издания 9News, экипаж разбившегося воздушного судна принимал участие в военных учениях Talisman Sabre. Вертолет упал в океан у побережья Квинсленда, недалеко от острова Гамильтон.

В настоящее время проводится поисково-спасательная операция. Причина произошедшего выясняется специалистами.

Talisman Sabre — двусторонние совместные военные учения Австралии и США, однако в этом году в них принимают участие 13 стран. Учения продлятся по 4 августа.

Как рассказывал 5-tv.ru, в июне в Румынии проходили учения НАТО под названием Saber Guardian 23. В один из тренировочных дней бронетранспортер (БТР) Piranha 3 утонул во время планового преодоления водной преграды — реки Борча. Пошел на дно он из-за ошибки военных или из-за технических проблем — неизвестно.

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