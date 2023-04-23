Смертельная погоня за красотой: как анорексия влияет на здоровье и тело человека

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 39

Диетолог Макиша: при анорексии из-за дефицитного состояния разрушается все тело

Фото, видео: www.globallookpress.com / Reinhold Tscherwitschke / CHROMO; Instagram* / marina.makisha; 5-tv.ru

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По статистике 15% случаев анорексии заканчиваются смертельным исходом. Что же происходит с больным человеком и почему эту болезнь так тяжело победить?

Анорексия — очень тяжелое психиатрическое заболевание, которое влечет за собой кучу негативных последствий и разрушает не только внешность и тело, но и весь организм. Обо всех нюансах этой опасной болезни подробно 5-tv.ru рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Не секрет, что корень заболевания находится на самом деле внутри, в голове пациента, ведь анорексия, отметила Макиша, это разновидность шизофрении. Это обязательно нужно помнить и понимать при лечении.

«При отказе от еды, при патологическом страхе еды и набора веса, люди попадают в крайне тяжелое дефицитное состояние», — объяснила диетолог.

Критическое истощение в итоге приведет к разрушению тела и всех внутренних органов, а выйти из такого состояния крайне тяжело и, более того, невозможно без помощи специалистов. Марина Макиша объяснила, что люди умирают от голода, от сердечной недостаточности, возникшей на фоне полного изнеможения организма. 

«Это истощенный, изможденный организм с уже выраженным дефицитом многих микроэлементов, то есть разрушается все тело», — отметила Макиша.

Победить эту болезнь можно, но последствия после нее могут остаться с человеком на всю жизнь. В особенно тяжелом состоянии у переболевшего анорексией будут зубы и ногти. Все остальное, по словам диетолога, более-менее восстанавливается.

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