Из России запрещен вывоз риса

Это сделано для обеспечения стабильности на внутреннем рынке.

Из России запретили вывозить рис и рисовую крупу. Об этом сообщает Кабинет министров РФ в своем Telegram-канале.

«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Это сделано для обеспечения стабильности на внутреннем рынке. Также в ведомстве уточнили, что данный запрет распространяется на Южную Осетию, Абхазию и страны — члены Евразийского экономического союза.

Более того, рис можно будет поставлять в другие страны, но только в том случае, если это гуманитарная помощь.

До этого правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки по России для ряда стран до 30 декабря 2023 года. Однако предусмотрен ряд товаров, на перевозку которых данное ограничение не распространяется. Среди них различные виды продовольствия, готовые товары, ингредиенты, а также непродовольственные грузы.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как правительство РФ продлило запрет на грузовые автоперевозки для ряда стран.