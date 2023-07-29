Бывшая жена Маска выходит замуж за звезду «Игры Престолов»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 54 0

The Sun: дважды бывшая жена Маска собирается замуж за актера Томаса Сэнгстера

Бывшая жена Маска выходит замуж за звезду «Игры Престолов»

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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С возлюбленным актриса познакомилась на съемках, где они играли реальную пару.

Талула Райли, дважды бывшая жена бизнесмена Илона Маска, кажется, нашла свое счастье. Актриса в социальных сетях сообщила о помолвке.

«Очень рада сообщить, что после двух лет знакомства мы с Томасом Броди-Сэнгстером помолвлены!» — написала британская актриса.

Избранник актрисы, молодой актер, сниматься начал еще с детства, получив известность по ролям в сериалах «Игра престолов», «Доктор Кто» и многих других, а окончательную известность ему принесла работа в сериале «Ход королевы». Пара познакомилась во время работы над мини-сериалом «Пистолет» (Pistol) про карьеру лондонской панк-группы Sex Pistols, вышедшем с ограниченным показом на стриминговом сервисе.

Илон Маск, кстати, не остался в стороне и отправил бывшей жене свои наилучшие пожелания.

Ранее рассказывал, что актер Антон Батырев сделал предложение девушке после трех лет отношений.

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