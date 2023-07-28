В четвертый раз: актер Батырев сделал предложение девушке после трех лет отношений

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 74 0

Актер Батырев сделал предложение девушке после трех лет отношений

В четвертый раз: актер Батырев сделал предложение девушке после трех лет отношений

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Читайте нас в: Дзен Новости

Он отмечал, что нынешняя избранница не скандалит и всегда находится на его стороне.

Актер Антон Батырев после трех лет отношений сделал предложение своей девушке Анне Савельевой.

«Носила бы я просто так кольцо на этом пальце? Нет, не носила бы», — ответила она на вопрос подписчика в соцсетях.

Девушка сопроводила публикацию снимком из лифта с золотым помолвочным кольцом на безымянном пальце. Для 42-летнего артиста этот брак станет четвертым — до этого он, в частности, был женат на актрисе Евгении Лозе.

Батырев, говоря о Савельевой, отмечал, что встретил хорошего человека. Она его понимает, не скандалит и всегда находится на его стороне.

Звезда снимался в проектах «Человек без сердца», «На качелях судьбы», а также «Ничто не случается дважды». Полнометражная картина «Дыхание» с его участием вышла в 2023 году.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Хадижа из «Клона» разорвала помолвку прямо перед свадьбой.

+20° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
90.98
0.96 99.96
-0.26
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 31 июля по 6 ...

Последние новости

20:52
Новый центр силы: главные заявления второго дня саммита «Россия — Африка»
20:37
Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самарской области
20:20
Путин: РФ продолжит поставлять зерно странам Африки безвозмездно
20:06
Песков: киевский режим вновь вскрыл свою сущность, ударив по Таганрогу
19:57
Стригут деньги со всего: на Украине придумали новый способ «обогащения» страны
19:41
Путин и лидеры стран Африки приняли итоговую декларацию саммита

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
«Хакеры серьезно поработали»: что известно о новых беспилотниках Северной Кореи
Удар в спину: Еврокомиссия сделала болезненный для Украины шаг
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео