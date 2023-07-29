Путин отметил огромный потенциал стран Африки

В странах Африки огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

«У Африки большой потенциал, поэтому, конечно, мы должны использовать все, что было наработано еще с советских времен. Вот эти очень добрые доверительные отношения, и работать по-новому», — отметил глава государства.

Брифинг проходит в Голубом зале Константиновского дворца в Петербурге, где в течение дня у президента проходили переговоры с лидерами африканских стран.

Прежде российский лидер указал, что Африканский континент становится новым центром силы, с которым всем придется считаться.

Саммит прошел в Петербурге 27–28 июля. По его итогам был утвержден план действий форума партнерства «Россия — Африка» на 2023–2026 годы, а также принята итоговая декларация.