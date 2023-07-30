Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

Российский лидер подчеркнул, что проект предполагает не хранение огромных объемов газа, а создание электронной торговой площадки.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема создания на территории Турции газового хаба остается на повестке дня. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Президент отметил, что речь идет о создании электронной торговой площадки.

«Я хочу, чтобы было понятно, это же не нефть и не нефтехранилище — это газ. И мы, и наши турецкие друзья это знают. Мы не собираемся там хранить газ в огромных количествах. Просто это удобное место для организации такой площадки электронных торгов, потому что Турция стала транзитной страной для Европы», — пояснил российский лидер.

Президент отметил, что роль Турции в качестве транзитной страны имеет тенденции к увеличению значимости этой роли. Ведь если в Европе и дальше будут нарушать газовые коммуникации, то «все будут думать о том, как уходить и куда уходить, чтобы обеспечить себе безопасность».

Как рассказывал ранее 5-tv.ru, еще в мае президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о намерении реализовать газовый хаб в Турции с Россией. Он отмечал, что для его строительства выбрана Фракия.

+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня
0:07
Путин прокомментировал перенос Рождества на Украине: «Они и церковь уничтожают»
23:35
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
23:28
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
23:17
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
23:11
Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки: «Не просят подачек»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Глава Конго поблагодарил Путина за проведение саммита «Россия — Африка»
«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео