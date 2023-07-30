Нашли на козырьке дома: жуткие подробности смерти мужа певицы Натали

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 7 519 0

Супруга певицы Натали нашли мертвым на козырьке собственного дома

Нашли на козырьке дома: жуткие подробности смерти мужа певицы Натали

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov

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Официальной причиной смерти мужчины назвали осложнения после коронавируса. Что произошло с 53-летним продюсером? Как прошел последний день его жизни?

Музыкальный продюсер и муж певицы Натали Александр Рудин был найден на козырьке собственного дома. Об этом 5-tv.ru рассказал источник.

Известно, что 53-летний мужчина упал на пандус — козырек второго этажа 23-этажного дома, в котором проживал. Там его и обнаружили без признаков жизни.

По словам источника, никакой записки Рудин не оставил. Также на месте не обнаружено следов насильственной смерти.

О том, что мужчина умер, родственники стали сообщать в соцсетях, однако причину смерти не называли. Вскоре информацию подтвердила и его супруга Натали. Выяснилось, что Александр Рудин скончался из-за осложнений, полученных после коронавирусной инфекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж Натали страдал от ментального расстройства.

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Нашли на козырьке дома: жуткие подробности смерти мужа певицы Натали

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