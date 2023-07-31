🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 31 июля, энергии будут располагать к активным действиям, поэтому смело беритесь за все, до чего еще не дошли руки. Некоторым представителям зодиакального круга стоит быть более сдержанными сегодня, поскольку возможны перепады настроения.

♈ Овны

Овны, вы, вероятно, занимаете оборонительную позицию в сложившейся ситуации. Как результат — не желаете слушать то, что хочет сказать другой человек. Вам стоит помнить, что упрямство только загонит вас в тупик. А открытость наоборот — поможет найти мирное решение в той ситуации, что вас тяготит.

Космический совет: проблемы можно решить путем откровенного и конструктивного диалога.

♉ Тельцы

Это время радости, смеха и празднования, Тельцы. Вы или кто-то из ваших близких, возможно, скоро будете готовы связать себя узами брака. Дела на профессиональном фронте тоже выглядят блестящими! Звезды указывают на момент вращения колеса фортуны. Другими словами, Вселенная собирается организовать для вас несколько довольно важных событий.

Космический совет: удача на вашей стороне — дерзайте!

♊ Близнецы

Вам удалось с достоинством справиться со многими вызовами, которые жизнь бросала вам в последнее время. Теперь пришло время выдохнуть, Близнецы! Если есть определенное место, которое всегда было в вашем сердце и в ваших мыслях, возможно, пришло время его посетить.

Космический совет: займитесь тем, что вам по душе.

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♋ Раки

Вы способны примириться с тем, где находитесь, и с тем, чем вам пришлось пожертвовать, чтобы добраться до этой точки. Это ваше напоминание продолжать доверять своей интуиции, Раки. Знать, что внутренний голос мудрости поможет найти нужные места. Примирение с прошлым поможет вам направить свое время и энергию на то, что действительно соответствует цели вашей души.

Космический совет: позвольте интуиции быть вашим гидом.

♌ Львы

Это время роста и расширения, Львы. Время делиться урожаем с окружающими. Также Вселенная подсказывает, что трудный период подходит к концу. Прежде чем вы вступите в новую временную шкалу, вам стоит уделить минутку, чтобы усвоить преподнесенные судьбой уроки.

Космический совет: у всего есть причина и ничего не проходит бесследно.

♍ Девы

Вы можете либо бесконечно жаловаться на то, что у вас не получается, либо взять на себя ответственность за свою жизнь. Вселенная напоминает вам о вашей силе. Какие семена вы посеете сегодня, Девы? Помните, первый шаг к большим переменам — вера в себя.

Космический совет: примите возможности, которые открываются перед вами.

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♎ Весы

Вы можете либо придерживаться навязанного вам сценария, либо написать тот, который поможет вам открыть свое истинное предназначение. Пришло время предпочесть веру страху, Весы. Пришло время вспомнить о своей силе и сделать то, на что вы раньше не решались.

Космический совет: вы являетесь автором своей судьбы.

♏ Скорпионы

Найдите минутку, чтобы изучить людей, которыми вы себя окружили. Не все принимают близко к сердцу ваши интересы, Скорпионы. И это то, о чем вы уже давно знаете. Помните, ваше время и энергия священны. Не бойтесь абстрагироваться от пространств, которые вам не соответствуют. Если вы чувствуете, что определенные люди требуют вашего внимания из-за вашего статуса, то вы, вероятно, правы. Установите границы.

Космический совет: позвольте проницательности стать вашей сверхспособностью.

♐ Стрельцы

Идите по жизни с доверием, верой и твердостью в сердце, зная, что все, что вам нужно, найдет свое место в вашем опыте самым неожиданным образом. Ну а пока, Стрельцы, сделайте паузу — займитесь привычными делами, пусть даже и рутинными.

Космический совет: не торопите события.

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♑ Козероги

В нашей жизни бывают моменты, когда мы усердно делаем работу, но не можем увидеть желаемых результатов. Вместо того чтобы сосредотачиваться на мгновенном удовлетворении, визуализируйте, как ваши долгосрочные цели обретают физическую форму. Вселенная напоминает, Козероги, что вы находитесь там, где должны быть.

Космический совет: терпение и труд все перетрут.

♒ Водолеи

Настало время проявить себя и стать главным героем в своей жизни. Вы можете иметь все, что пожелаете, если приложите к этому немного усилий, Водолеи. Итак, избавьтесь от убеждений, которые мешают вам использовать свой потенциал. Вселенная поддерживает вас в процессе исполнения мечты. Да, и еще одна вещь! Освободитесь от идеи совершенства во всем.

Космический совет: не бойтесь рисковать!

♊ Рыбы

Не всем удается с легкостью отпустить прошлое, Рыбы. Возможно, вы столкнулись с такой же проблемой. Если вы не готовы двигаться вперед — не нужно. Но и не стоит делать шаг назад — возвращаться туда, где испытали боль и разочарование. Проработайте старые раны, простите всех обидчиков. Когда на сердце станет легче — переверните страницу и начните жизнь с чистого листа.

Космический совет: вспомните о своих давно забытых увлечениях.

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