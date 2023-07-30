На Украине анонсировали скорое начало переговоров с США по гарантиям безопасности

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 14 0

Предполагается, что достигнутые соглашения будут действовать до вхождения Киева в НАТО.

На Украине анонсировали скорое начало переговоров с США по гарантиям безопасности

Фото: www.globallookpress.com / Photographer Lev Radin

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Украина на следующей неделе начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Он отметил, что эти они будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является «наиболее надежной гарантией безопасности».

«Речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях (против РФ. — Прим. ред.)», — написал Ермак в своем Telegram-канале.

До этого министр обороны Украины Алексей Резников выразил надежду на то, что страну могут принять в НАТО в 2024 году после саммита Североатлантического альянса.

На состоявшемся в этом году саммите НАТО Украину в блок не приняли. Однако по его итогам страны-члены альянса согласились упростить процесс вхождения Украины в свои ряды. Но это будет возможно только после выполнения Киевом всех ранее поставленных условий и окончания конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США мешают переговорам России и Украины.

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