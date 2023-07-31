Стало известно об аресте активов российского предпринимателя Евтушенкова в Чехии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

CT24: в Чехии арестовали активы предпринимателя Владимира Евтушенкова

Стало известно об аресте активов российского предпринимателя Евтушенкова в Чехии

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Бизнесмен был включен в санкционный список Чехии в конце июня.

Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. По данным телеканала CT24, общая сумма составляет порядка 4,6 миллиона долларов.

Уточняется, что в стране были заблокированы его банковские счета и арестовано имущество, в том числе и расположенный Savoy Westend в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном режиме.

Отмечается, что в конце июня российский предприниматель был включен в санкционный список Чехии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нидерланды не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях.

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