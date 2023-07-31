Стало известно об аресте активов российского предпринимателя Евтушенкова в Чехии
CT24: в Чехии арестовали активы предпринимателя Владимира Евтушенкова
Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya
Бизнесмен был включен в санкционный список Чехии в конце июня.
Власти Чехии арестовали активы российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. По данным телеканала CT24, общая сумма составляет порядка 4,6 миллиона долларов.
Уточняется, что в стране были заблокированы его банковские счета и арестовано имущество, в том числе и расположенный Savoy Westend в Карловых Варах. Сейчас он работает в ограниченном режиме.
Отмечается, что в конце июня российский предприниматель был включен в санкционный список Чехии.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нидерланды не могут заморозить российские активы из-за ошибок в фамилиях.
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