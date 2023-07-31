«Ни в коем случае»: брат Натали озвучил последнюю просьбу покойного мужа певицы

Для артистки смерть любимого супруга стала настоящим шоком, но, по словам ее близких, стойко переносит личную трагедию.

Брат певицы Натали, которая недавно стала вдовой, озвучил последнюю просьбу ее покойного мужа Александра Рудина. По словам Антона Миняева, супруг артистки всегда твердил ей о том, чтобы она не бросала творчество, продолжала петь и радовать публику.

«Наташа ездила на гастроли, ездит и будет ездить. Грубо говоря, это было одним из завещаний Саши. Он просил, чтобы Наташа ни в коем случае не оставляла творчество.​ Об этом мне сказала сама сестра. Это была просьба Саши. Я не стал вдаваться в подробности их разговора: сейчас не время для этого», — признался родственник в беседе с изданием «МК».

Брат артистки взял на себя обязательства по организации похорон. Рудина предали земле в родном Дзержинске. В последний путь мужчину провожали самые близкие и родные люди. Натали приехала на кладбище вместе с тремя сыновьями, для которых уход отца стал большим потрясением.

Как сообщила Натали, ее супруг скончался из-за осложнений после перенесенной коронавирусной инфекции. Однако не все так однозначно. По данным 5-tv.ru, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере с 2021 года. Он страдал от ментального расстройства и проходил лечение в больнице. Кроме того, его тело было найдено на козырьке второго этажа 23-этажного дома.

Натали вышла замуж за Рудина в 17 лет по липовой справке о беременности. Вместе они прожили 32 года. В 2001-м она подарила возлюбленному первого наследника Арсения. Спустя девять лет в их семье случилось пополнение — на свет появился сын Анатолий. В 2017 году артистка родила третьего сына — Евгения.

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