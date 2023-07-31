В результате теракта в Пакистане погибли 44 человека

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По последним данным, еще несколько сотен человек получили ранения.

Фото, видео: www.globallookpress.com / twitter.com; 5-tv.ru

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Трагедия произошла в Пакистане. По меньшей мере 44 человека погибли и еще около 200 пострадали в результате взрыва. Все случилось на политическом митинге. Террорист активировал взрывчатку прямо в толпе

Местная полиция заявила, что это была спланированная атака. Террорист устроил взрыв рядом со сценой, где сидели политики высокого ранга.

В начале июля, как рассказывал 5-tv.ru, мощный взрыв прогремел в центре Токио.

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