ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР

|
Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 35 0

ВСУ продолжают нести большие потери — как в живой силе, так и в военной технике.

ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Подразделения командных групп ВС РФ «Восток» на южно-донецком направлении с помощью артиллерии отразили попытки украинской стороны закрепиться в селе Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, пишет РИА Новости.

По его словам, в ходе боев Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери, несколько боевиков были взяты в плен.

Также на запорожском направлении армия России предотвратила две попытки противника провести разведку в районах Приютного и Работино. Там украинские боевики также понесли большие потери и отступили.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. О ее начале президент РФ Владимир Путин сообщил 24 февраля прошлого года.

Тогда российский лидер заявил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт путем дипломатии власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста.

Тема:
Спецоперация
31 июл
ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР
31 июл
«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ
31 июл
Грозная «Нона» на страже: ВС РФ срывают попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
31 июл
Испепеляющий «Солнцепек»! Лучшее видео из зоны СВО за день
31 июл
ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
30 июл
Прямое попадание в жилой дом: Донецк подвергся массированному обстрелу ВСУ
30 июл
Украинские националисты выпустили 23 снаряда по Донецку
30 июл
Запад ищет замену? В Сербии предрекли Зеленскому скорый уход с поста президента
30 июл
Стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине
29 июл
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
+17° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
«По-настоящему муж и жена»: звезда «Дома-2» Гобозов обвенчался с беременной Князевой
8:26
ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР
8:11
Из ливней — в жару? Какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья
7:59
«Нужна большая любовь»: психиатр допустил гибель мужа Натали из-за депрессии
7:46
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР
7:31
«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Все больше странностей: появились новые подробности смерти мужа певицы Натали
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео