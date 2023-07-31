ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 23 0

В Минобороны рассказали об успехах российской армии в зоне спецоперации.

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Savitsky

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Тема:
Спецоперация

Российские силы нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Антоновского моста. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Минобороны РФ в Херсонской области.

Он рассказал, что удары по противнику были нанесены в ночное время несколькими подразделениями во взаимодействии с речным резервом группировки войск «Днепр».

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские бойцы зачистили от украинских боевиков и взяли под свой контроль самый важный участок у Антоновского моста.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов, где за присоединение проголосовали 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% соответственно.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения катера ВСУ с помощью дрона-камикадзе «Упырь» в районе Антоновского моста.

Тема:
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