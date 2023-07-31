Это было грандиозно: жители Петербурга вспоминают День ВМФ
День ВМФ в Санкт-Петербурге завершился салютом
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ ; 5-tv.ru
Немало зрителей было и на воде — понаблюдать за фейерверком можно было с речных трамвайчиков.
Завершение Дня Военно-Морского Флота в Петербурге получилось не менее эффектным, чем его начало. Десятки тысяч жителей и гостей города собрались на набережных и мостах, чтобы посмотреть на грандиозный салют.
Немало зрителей было и на воде — понаблюдать за фейерверком можно было с речных трамвайчиков. А некоторые в поисках лучшего обзора даже не побоялись забраться на леса.
Вечером на Ростральных колонах зажгли факелы. На этом фоне салютный дивизион Михайловской военной артиллерийской академии произвел залпы над Петропавловской крепостью, небо озарилось россыпью огней.
А до утра можно было любоваться праздничной подсветкой петербургского небоскреба. В честь Дня ВМФ башня «Лахта-центра» окрасилась в цвета тельняшки.
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