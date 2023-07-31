«Нет сил»: овдовевшая певица Натали рассказала о похоронах мужа

Знаменитость призналась — ее супруг на протяжении последних двух лет боролся с недугом.

Певица Натали вышла на связь сразу после похорон любимого мужа — музыкального продюсера Александра Рудина. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что лишена сил для разговоров.

«Только похороны были. Я поэтому сейчас в своем родном городе. Мне сейчас нужно уезжать обратно. У меня нет столько времени говорить. Тем более нет сил говорить, если честно», — прокомментировала она.

Артистка отметила, что к трагическому исходу привели последствия ковида, которые ее супруг не смог побороть. По ее словам, состояние Рудина было неудовлетворительным последние два года.

Тело мужа знаменитости было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал. Свидетелей произошедшего практически нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали. Две недели назад семья простилась с отцом Рудина. Сейчас же исполнительница и ее родные убиты горем.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые подробности смерти мужа певицы Натали.