«Нет сил»: овдовевшая певица Натали рассказала о похоронах мужа

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 3 605 0

Певица Натали рассказала о бессилии после похорон мужа Александра Рудина

Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev; Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Знаменитость призналась — ее супруг на протяжении последних двух лет боролся с недугом.

Певица Натали вышла на связь сразу после похорон любимого мужа — музыкального продюсера Александра Рудина. В беседе с 5-tv.ru она призналась, что лишена сил для разговоров.

«Только похороны были. Я поэтому сейчас в своем родном городе. Мне сейчас нужно уезжать обратно. У меня нет столько времени говорить. Тем более нет сил говорить, если честно», — прокомментировала она.

Артистка отметила, что к трагическому исходу привели последствия ковида, которые ее супруг не смог побороть. По ее словам, состояние Рудина было неудовлетворительным последние два года.

Тело мужа знаменитости было обнаружено на козырьке 23-этажного дома, в котором он проживал. Свидетелей произошедшего практически нет — местные жители утверждают, что ничего не видели и не слышали. Две недели назад семья простилась с отцом Рудина. Сейчас же исполнительница и ее родные убиты горем.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились новые подробности смерти мужа певицы Натали.

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«Нет сил»: овдовевшая певица Натали рассказала о похоронах мужа

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